Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kontrollwoche Gurtpflicht und Kindersicherung - Polizei kontrolliert eine Woche lang über 400 Autos

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Stade (ots)

In der Woche vom 09.03.-15.03. haben Polizeibeamtinnen und -beamte aus den verschiedenen Dienststellen im Landkreis Stade an der landesweiten Kontrollwoche "ROADPOL Operation Seatbelt" auf den Straßen im Landkreis teilgenommen und Autoinsassen auf das richtige Anlegen von Sicherheitsgurten und die Benutzung von Rückhaltesystemen für Kinder kontrolliert.

Die Sicherung von Kindern mit Rückhaltesystemen in Fahrzeugen lag 2024 im Durchschnitt bei 99,3 Prozent. Jedoch ist der Anteil der Verwendung von altersgerechten Rückhaltesystemen geringer. So waren in der Altersgruppe bis 5 Jahren auf Landstraßen 1,9 Prozent und auf Innerortsstraßen 2,7 Prozent der beobachteten Kinder mit Erwachsenengurten und damit nicht altersgerecht gesichert.

Kinder ab 6 Jahren waren auf Landstraßen zu 88,9 Prozent mit Kindersitzen gesichert. Auf Innerortsstraßen lag die Benutzung von Kindersitzen in dieser Altersgruppe bei 87,7 Prozent.

Bei Erwachsenen liegt die Gurtanlegequote gemäß der letzten Verkehrsbeobachtung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) aus dem Jahr 2024 bei durchschnittlich 98,3 Prozent und verzeichnet somit eine leichte Abnahme.

Im gewerblichen Güter- und Personenverkehr ist die Gurtanlegequote noch immer deutlich geringer als in PKW, sie liegt im Durchschnitt bei 89,0 Prozent.

Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass der Verzicht auf das Tragen eines Sicherheitsgurts das Risiko bei einem Unfall getötet oder schwer verletzt zu werden signifikant erhöht.

Von den Polizistinnen und Polizisten wurden in der Woche 430 Autos angehalten und die Insassen auf die ordnungsgemäße Nutzung der Rückhaltesysteme kontrolliert und hingewiesen. Von den kontrollierten Fahrzeugen fiel ca. ein Viertel (24 %) mit Verstößen auf.

In 103 Fällen mussten die Polizistinnen und Polizei Verwarnungen aussprechen oder Bußgelder verhängen.

Die Kontrollen werden sowohl in derartigen Kontrollwochen wie auch im täglichen Dienst fortgesetzt. Die Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung von Unfallzahlen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern ist eines der Hauptanliegen der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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