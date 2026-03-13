Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrüche in Gewerbebetriebe in Harsefeld, Wohnung in Buxtehude ausgebrannt, Kleinwagen landet nach gescheitertem Überholmanöver auf dem Dach - eine Person leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Einbrüche in Gewerbebetriebe in Harsefeld

In der vergangenen Nacht sind unbekannte Einbrecher in Harsefeld in der Straße "Elsterhorst" und "Martenskamp" nach dem Aufhebeln einer Tür bzw. eines Fensters in das Innere von zwei dortigen Gewerbeimmobilien eingedrungen und haben diese durchsucht.

Ein dritter Einbruchsversuch in eine Werkhalle scheiterte danach. Bisher steht noch nicht genau fest, was der oder die Täter dabei erbeuten konnten, der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können und bittet dies, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Polizeistation Harsefeld zu melden.

2. Wohnung in Buxtehude ausgebrannt

Am heutigen Vormittag gegen 0850 h wurde der Feuerwehr durch eine aufmerksame Passantin starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Reeperbahn" in Buxtehude gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte von Polizei und beiden Zügen der Feuerwehr Buxtehude am Brandort eintrafen, befanden sich keine Personen mehr in den vier Wohnungen des Hauses. Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung konnten ihre Wohnung verlassen, nachdem die Feuerwehr eingetroffen war.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Durch den schnellen Einsatz der ca. 30 eingesetzten Feuerwehrleute konnte der Brand in der Wohnung dann schnell gelöscht werden, bevor er sich im Haus weiter ausbreiten konnte.

Die 51-jährige Bewohnerin der ausgebrannten Wohnung war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause.

Brandermittler und Polizeibeamte des Polizeikommissariats Buxtehude haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse zum Brandausbruch werden aber erst in der kommenden Woche nach weiteren Ermittlungen erwartet.

Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

3. Kleinwagen landet nach gescheitertem Überholmanöver auf dem Dach - eine Person leicht verletzt

Gegen 07:35 heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 124 in der Gemarkung Harsefeld-Issendorf. Zu der Zeit übersah eine 20-jährige Fahrerin eines Mercedes-Kleinbus aus Stade bei dem Versuch einen vor ihr fahrenden Sattelzug eines 35-jährigen Fahrers aus Sauensiek zu überholen, offenbar den VW-Up eines 59-jährigen Fahrers aus Stade.

Der Mercedes Vito touchierte seitlich den VW-Up, dieser kam ins Schleudern, prallte gegen die Seite des LKW, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der VW-Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Auto befreien und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Mercedesfahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Ohrensen wurde zur Einsatzstelle alarmiert. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung.

Die L 124 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in der Zeit umgeleitet.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell