Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 18-Jähriger in Buxtehude von fünf unbekannten Tätern beraubt - Polizei sucht wichtige Zeugen

Stade (ots)

Am späten Sonntag, den 08.03.2026, gegen 17:00 h ist in Buxtehude in der Bahnhofstraße zu einem Raub auf einen 18-jährigen jungen Mann aus Jork gekommen, für den die Polizei jetzt wichtige Zeugen sucht. Das Opfer wurde in der Bahnhofstraße 37 aus einer Gruppe von fünf bisher Unbekannten an der Haustür eines dortigen Mehrfamilienhauses angesprochen und unter Drohung von Gewalt zur Herausgabe seine Handys und Bargeld gezwungen. Sie forderten den jungen Mann auf, mit ihnen über die Bahnhofstraße und dann über den direkten Weg über den Parkplatz der Volksbank und die Tostedenstraße in die Jahnstraße bis zur Einmündung Königsdamm zu gehen. Dort flüchtete das Opfer über die Straße zu drei bislang unbekannten Zeugen und bat diese um Hilfe. Bevor die Männer einschreiten konnten, liefen die Täter dann in Richtung Westmoor davon. Der 18-Jährige bleib bei dem Überfall unverletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet vor allem die drei Unbekannten zu denen sich das Opfer geflüchtete hatte, sich als wichtige Hinweisgeber bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte unter 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell