Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut Altöl, diesmal in Sauensiek entsorgt - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Stade (ots)

Wie bereits in der vergangenen Woche in Horneburg, hat nun ein bisher unbekannter Täter in Sauensiek in der Straße "Zum Liethberg" sieben Kanister mit Altöl hinter die dort aufgestellten Altkleider und Papiercontainer geworfen.

Durch die Polizei wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und wegen unerlaubtem Umgang mit Abfall eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zu dem Umweltdelikt geben können oder die möglicherweise die Kanister wiedererkennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Polizeistation in Apensen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 10:11

    POL-STD: BMW-Cabrio in Apensen entwendet

    Stade (ots) - Bisher unbekannte Autodiebe sind in der vergangenen Nacht zwischen gegen kurz vor 02:00 h in Apensen in der Straße "Im Kornfeld" unbemerkt auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben ein in dem dortigen Carport geparkten PKW geknackt und anschließend entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes BMW M240i xDrive Cabrio mit dem Kennzeichen STD-MY 240. Der Schaden ...

