POL-STD: Erneut Altöl, diesmal in Sauensiek entsorgt - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Stade (ots)

Wie bereits in der vergangenen Woche in Horneburg, hat nun ein bisher unbekannter Täter in Sauensiek in der Straße "Zum Liethberg" sieben Kanister mit Altöl hinter die dort aufgestellten Altkleider und Papiercontainer geworfen.

Durch die Polizei wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und wegen unerlaubtem Umgang mit Abfall eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zu dem Umweltdelikt geben können oder die möglicherweise die Kanister wiedererkennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Polizeistation in Apensen zu melden.

Fotos in de digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

