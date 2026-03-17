Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus, Stader Polizei sucht zwei Geschädigte von Unfällen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Am gestrigen Montag sind bisher unbekannte Einbrecher zwischen 07:00 h und 12:15 h in Buxtehude im Hasenkamp nach dem Aufhebelen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Ob und was dabei genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird derzeit zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Stader Polizei sucht zwei Geschädigte von Unfällen

Am gestrigen Montag haben sich in Stade zwei Unfälle ereignet, für die die Polizei jetzt die jeweiligen Geschädigten sucht.

Gegen 11:40 h wurde durch einen bekannten Verursacher beim Ausparken in der Stader Innenstadt im Bereich "Am Sande" vor den dortigen Landkreisgebäuden ein roter PKW angefahren und vermutlich an der hinteren linken Tür beschädigt. Der Verursacher hatte den Unfall auf der Dienststelle angezeigt. Bevor die Beamten dann aber vor Ort den Unfall aufnehmen konnten, war der Geschädigte bereits weggefahren.

Gegen 15:55 h wurde in der Thuner Straße in Höhe des Restaurants "Di Mondo" vermutlich bei einem dort geparkten BMW der linke Außenspiegel abgefahren worden bzw. beschädigt worden sein. Auch hier ist der Verursacher bekannt, der Geschädigte hat sich aber bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Beamten suchen jetzt die beiden Geschädigten von den Unfällen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

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