Polizeiinspektion Stade

POL-STD: LKW-Fahrer weicht entgegenkommendem Sattelzug aus und prallt im Seitenraum gegen einen Baum - Fahrer bleibt unverletzt - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

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Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:20 h ist es auf der Landesstraße 124 in der Gemarkung Deinste zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zu der Zeit war ein 57-jähriger Fahrer eines Kasten-LKW aus Hamburg auf der L124 in Richtung Stade unterwegs. Nach seinen Angaben kam ihm dort ein bisher unbekannter Fahrer einer dunkelblauen Scania-Sattelzugmaschine entgegen, der leicht auf seiner Fahrspur fuhr.

Um einem Zusammenstoß der Ausspiegel zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus, geriet in den Seitenstreifen und prallte dort frontal gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum.

Der 57-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Sein Mercedes-LKW wurde schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Straßenmeisterei musste an der Unfallstelle den durch den Unfall gefällten Straßenbaum anschließend endgültig beseitigen.

Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und die Folgen zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Sattelzug gesehen haben oder die den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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