Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kriminalprävention: Betrug bei Gartenarbeiten - so schützen Sie sich

Stade (ots)

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen erwachen auch im Landkreis Stade die Gärten aus dem Winterschlaf. Hecken müssen geschnitten, Beete vorbereitet und Wege gereinigt werden.

Viele stellen sich dann die Frage: Selbst anpacken oder Hilfe holen?

Gerade dann wirkt es auf den ersten Blick passend, wenn plötzlich jemand klingelt und genau diese Arbeiten anbietet. Nicht selten treten Personen selbstbewusst auf, bieten Gartenarbeiten, das Pflastern von Auffahrten oder die Reinigung von Dächern an - teilweise sogar mit konkreten Vorschlägen, wie sich der Garten "verbessern" ließe.

Doch genau hier ist größte Vorsicht geboten. Aus polizeilicher Erfahrung zeigt sich immer wieder: Solche unangekündigten Angebote an der Haustür sind in der Regel unseriös und stehen häufig im Zusammenhang mit Betrugsdelikten. Hinter diesen sogenannten Haustürgeschäften steckt oft das Ziel, schnell Aufträge zu generieren, im Verlauf massiv überhöhte Preise durchzusetzen oder sich Zugang zum Haus zu verschaffen, um dort Wertgegenstände zu entwenden.

Die klare Empfehlung lautet daher: Lehnen Sie solche Angebote konsequent ab. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und gehen Sie auf keinerlei spontane Vereinbarungen ein. Wenn Sie Unterstützung im Garten benötigen, suchen Sie sich selbst aktiv und in Ruhe ein geeignetes Unternehmen aus.

Doch auch dabei kann man an die Falschen geraten. Betroffene berichten von plötzlich stark steigenden Preisen, aggressivem Verhalten oder Diebstählen aus dem Haus. Deshalb ist es besonders wichtig, sorgfältig zu prüfen, mit wem man einen Auftrag vereinbart. Im Folgenden finden Sie praktische Tipps, wie Sie seriöse Dienstleister erkennen und sich schützen können.

Vor der Beauftragung: Sorgfältige Recherche ist entscheidend

Viele unseriöse Anbieter werben über Kleinanzeigen - sei es in Zeitungen oder auf entsprechenden Online-Plattformen. Diese Anzeigen sind oft anonym gestaltet und enthalten lediglich eine Telefonnummer sowie ein knappes Leistungsangebot. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Zwar sind nicht alle Angebote unseriös, doch immer wieder nutzen Betrüger genau diese Form der Werbung.

Wer im Internet nach einem Dienstleister sucht, sollte darauf achten, dass das Unternehmen über eine seriöse Website verfügt. Ein vollständiges Impressum ist dabei Pflicht. Ein hilfreicher Tipp: Überprüfen Sie die angegebene Firmenadresse in gängigen Kartendiensten. Wirkt der Standort wie ein echter Betriebssitz oder eher wie eine unauffällige Privatadresse? Das kann ein erster Hinweis auf die Seriosität sein.

Ebenso empfiehlt es sich, sich vorab über branchenübliche Preise zu informieren. Holen Sie möglichst mehrere Kostenvoranschläge ein und vergleichen Sie diese. Ein deutlich günstiger oder ungewöhnlich vager Preis sollte skeptisch machen.

Bereits beim ersten telefonischen Kontakt sollten Sie darauf bestehen, dass die Arbeiten mit ordnungsgemäßer Rechnung durchgeführt werden. Seriöse Unternehmen bieten dies selbstverständlich an. Vorsicht ist geboten, wenn Anbieter erklären, dass der Preis "mit Rechnung deutlich höher" sei und stattdessen eine Barzahlung ohne Rechnung vorschlagen.

In solchen Fällen wird häufig gezielt auf Schwarzarbeit gedrängt - ein klares Zeichen für Unseriosität.

Außerdem gilt: Gute Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sind häufig ausgelastet. Wenn ein Anbieter sofort oder bereits am selben oder nächsten Tag umfangreiche Arbeiten durchführen kann, kann das ein Warnsignal sein - auch wenn dies nicht zwingend unseriös sein muss.

Wenn die Arbeiter vor der Tür stehen: Klare Absprachen treffen

Sind die Arbeiten bereits beauftragt und die Dienstleister erscheinen vor Ort, sollten Sie unbedingt noch einmal den vereinbarten Preis konkret ansprechen. Stellen Sie klar, dass die Arbeiten auf Grundlage des Kostenvoranschlags erfolgen und zusätzliche Kosten nur nach vorheriger Absprache akzeptiert werden.

Zusätzlich ist es ratsam, sich vor Ort eine Visitenkarte geben zu lassen und später auf eine Quittung zu bestehen - insbesondere bei geleisteten Zahlungen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind wichtige Merkmale eines seriösen Anbieters.

Ein besonders wichtiger Punkt ist Ihr Widerrufsrecht. Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sowie bei Fernabsatzverträgen steht Verbrauchern grundsätzlich das Recht zu, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Das bedeutet:

- Haben die Arbeiten noch nicht begonnen, können Sie den Vertrag vollständig widerrufen - es entstehen Ihnen keine Kosten. - Haben die Arbeiten bereits begonnen, muss der Dienstleister für die bis dahin erbrachten Leistungen bezahlt werden. Voraussetzung ist jedoch eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Rechnung.

Übrigens muss der Dienstleister Sie schriftlich darüber informieren, dass ein Widerrufsrecht besteht, wie lange es dauert und wie Sie es ausüben können. Diese Information ist gesetzlich vorgeschrieben. Geschieht dies nicht, verlängert sich das Widerrufsrecht automatisch.

Was gehört in eine ordnungsgemäße Rechnung?

Achten Sie darauf, dass die Rechnung folgende Angaben enthält:

- Vollständiger Name und Anschrift des Unternehmens und des Empfängers - Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer - Datum der Rechnungsstellung - Fortlaufende Rechnungsnummer - Genaue Beschreibung der erbrachten Leistungen - Arbeitszeit und verwendete Materialien - Einzelpreise sowie Gesamtbetrag - Gegebenenfalls ausgewiesene Mehrwertsteuer

Fehlen diese Angaben oder wird eine Barzahlung ohne Beleg gefordert, ist höchste Vorsicht geboten.

Warnsignale erkennen und richtig reagieren

Wenn direkt am Anfang schon Anzahlungen verlangt werden, noch bevor die Tätigkeiten überhaupt begonnen haben, ist wirklich äußerste Vorsicht geboten. Zahlungen sollten idealerweise erst nach bereits geleisteter Arbeit erfolgen. Bei großen, sehr umfangreichen Arbeiten kann eine Zwischenzahlung vereinbart werden, bei kleineren Gartenarbeiten oder überschaubaren Projekten ist dies hingegen unüblich.

Ein deutliches Alarmsignal ist es zudem, wenn während der Arbeiten plötzlich immer höhere Preise verlangt werden oder Druck aufgebaut wird. In solchen Fällen sollten Sie konsequent handeln: Widerrufen Sie den Vertrag und beenden Sie die Zusammenarbeit.

Wenn sich das Verhalten der Mitarbeiter plötzlich ändert - von nett und freundlich zu aggressiv und einschüchternd und Sie das Gefühl haben, dass Sie unter Druck gesetzt werden, scheuen Sie sich bitte nicht, die Polizei zu verständigen. Trennen Sie sich räumlich von den Personen, wenn dies möglich ist, indem Sie sich in Ihr Haus zurückziehen.

Es ist auch ratsam, von Anfang an eine Vertrauensperson hinzuzuziehen. Mehr Augen sehen mehr - und allein die Anwesenheit einer weiteren Person kann abschreckend wirken. Wenn möglich, notieren Sie sich auch das Kennzeichen der Fahrzeuge der Dienstleister. Dies kann im Nachhinein bei der Aufklärung helfen - jedoch nur, wenn es die Situation zulässt. Ihre Sicherheit geht immer vor.

Schutz vor Diebstahl: Lassen Sie niemanden unbeaufsichtigt

Ein weiterer wichtiger Punkt: Lassen Sie fremde Personen niemals unbeaufsichtigt in Ihr Haus. Auch wenn mehrere Arbeiter vor Ort sind, sollte stets sichergestellt sein, dass niemand unkontrolliert durch die Räume geht. Muss eine Person beispielsweise die Toilette benutzen, begleiten Sie sie freundlich, aber bestimmt. So verhindern Sie, dass Gelegenheiten für Diebstähle entstehen.

Fazit

Der Frühling ist die perfekte Zeit, um den eigenen Garten wieder auf Vordermann zu bringen. Wer dabei auf externe Hilfe setzt, sollte jedoch wachsam bleiben. Insbesondere gilt: Unangekündigte Angebote an der Haustür sollten konsequent abgelehnt werden. Beauftragen Sie Dienstleister immer selbst und nach sorgfältiger Prüfung.

Achten Sie auf transparente Preise, bestehen Sie auf eine ordnungsgemäße Rechnung und lassen Sie sich nicht auf Barzahlungen ohne Beleg ein. Mit klaren Absprachen, guter Vorbereitung und einem gesunden Maß an Aufmerksamkeit lassen sich viele Risiken vermeiden.

Sollten darüber hinaus Fragen bestehen - etwa zu Betrugsmaschen im Bereich Dienstleistungen rund ums Haus - melden Sie sich gerne unter 04141 102 - 109.

Marlin Heintsch, Beauftragte für Kriminalprävention der PI Stade

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