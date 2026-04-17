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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt 64-Jährigen

Heppenheim (ots)

Mutmaßlich mittels einer Schadsoftware auf dem Computer eines 64 Jahre alten Mannes, gelang es einem unbekannten Täter, die Daten und mehrere Hundert Euro einer Gutscheinkarte zu erhalten.

Durch das von dem Täter offenbar unbemerkt installierte Programm, wurde auf dem Computer die Rufnummer einer Hotline angezeigt. Als der Heppenheimer die angezeigte Nummer anrief, meldete sich dort eine männliche Person und gab sich ihm gegenüber als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Durch die Masche erlangte der Täter letztlich den erforderlichen Gutscheincode.

Die Polizei ermittelt nun, wer der angebliche Microsoftmitarbeiter gewesen ist und rät dazu, sich in einem solchen Fall gleich an sie zu wenden und keinesfalls Daten am Telefon heraus zu geben. Bei weiteren Fragen oder auch Hinweisen in der Sache, ist die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 der richtige Ansprechpartner.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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