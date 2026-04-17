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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Ladendiebe festgenommen
Täter mutmaßlich auch für weiteren Diebstahl verantwortlich

Trebur (ots)

Am Freitagmorgen (17.04.) konnten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau zwei Ladendiebe vorläufig festnehmen, die sich gegen 6 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der "Berliner Straße" bedient hatten, ohne die entnommenen Waren im Wert von fast 100 Euro zu zahlen. Durch einen Sicherheitsdienst wurde die Tat bei der Polizei gemeldet.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnte bei den beiden Männern im Alter von 22 und 23 Jahren weiteres Diebesgut festgestellt werden, das vermutlich aus einer anderen Straftat stammt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Groß-Gerau aufgenommen. Die Männer müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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