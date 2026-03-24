Polizei Hamburg

POL-HH: 260324-1. Vermisstenfahndung nach 62-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 15.03.2026, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Diekmoorweg

Seit vorletztem Sonntag wird die 62-jährige Sylvia Jabs aus dem Hamburger Stadtteil Langenhorn vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau am 15.03.2026 ihre Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund hat heute eine Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 65 bis 75 Jahre - etwa 170 bis 175 cm groß - normale Statur - schulterlange, grau-weiße Haare

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 62-Jährige auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Pap.

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