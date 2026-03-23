Polizei Hamburg

POL-HH: 260323-1. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Hamburg-Barmbek-Nord tödlich verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.03.2026, 14:53 Uhr

Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Habichtstraße

Am Freitagnachmittag kam es im Stadtteil Barmbek-Nord zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei der der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen erlitt.

Den bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Verkehrsdirektion Ost (VD 3) zufolge befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Ford Transit die Habichtstraße in Richtung Wandsbek. Unmittelbar hinter der Kreuzung Lämmersieth bog er - mutmaßlich ohne auf den Gegenverkehr zu achten - nach links auf ein Grundstück ab. Ein 53-jähriger, dem Pkw - möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit - entgegenkommender Motorradfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, stürzte hierbei jedoch und kollidierte mit dem Heck des Autos. Eine Ersthelferin sowie wenig später am Einsatzort eintreffende Polizistinnen und Polizisten führten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch, trotz derer der Kradfahrer seinen schweren Kopfverletzungen noch vor Ort erlag.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kamen auch ein Sachverständiger und ein 3D-Scanner zum Einsatz. Da sich im Rahmen der Maßnahmen Hinweise auf eine körperliche Beeinträchtigung des 73-Jährigen ergaben, beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Die Unfallörtlichkeit war für die Einsatzmaßnahmen bis etwa 19:45 Uhr voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 3 geführt und dauern an.

Zim.

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