Polizei Hamburg

POL-HH: 260320-3. Krimisalon im Polizeimuseum Hamburg: Lesung mit Ben Westphal - Einblicke in die Unterwelt der organisierten Kriminalität

Hamburg (ots)

Zeiten: 26.03.2026 und 27.03.2026, 19:00 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg, Polizeimuseum Hamburg

Das Polizeimuseum Hamburg lädt zu einer weiteren spannenden Lesung im Rahmen des Krimisalons ein. Im Mittelpunkt steht das neue Buch von Ben Westphal, das tiefe Einblicke in die Subkultur der organisierten Kriminalität und die damit verbundene Polizeiarbeit gewährt.

Ben Westphal ist das Pseudonym eines erfahrenen Hamburger Drogenfahnders, der neben seiner herausfordernden Arbeit bei der Polizei Hamburg als Autor tätig ist. Seine Kriminalromane der "Bullen-Reihe" begeistern mit authentischen Einblicken und norddeutschem Charme.

Der in der Lesung vorgestellte neueste Krimi Westphals entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Unterwelt Hamburgs. Im Fokus steht der Protagonist Gerd Sehling, der als ehemaliger Rauschgiftfahnder inzwischen als True-Crime-Touristenführer auf der Reeperbahn tätig ist und durch einen Zufall in einen neuen Fall verwickelt wird. Während das Rauschgiftdezernat gegen Dealer und Schmuggler ermittelt, folgt Sehling auf eigene Faust Spuren durch Bars, Bordelle und Bunkerwohnungen, taucht dabei tief in die Abgründe der organisierten Kriminalität ein und riskiert viel, um die Hintermänner zu entlarven.

Details zu den Veranstaltungen sowie Ticketinformationen finden Sie unter: https://www.polizeimuseum.hamburg/bevorstehende-krimisalon-lesungen-795406

Die Polizei Hamburg freut sich auf spannende Abende zum Abschluss der aktuellen Krimisalon-Saison.

Literaturbegeisterte sind herzlich eingeladen, an dieser Lesung teilzunehmen. Eintrittskarten können über bekannte Vorverkaufsstellen erworben werden.

Hinweis für Medienschaffende:

Sie werden gebeten, sich bis zum 25. März 2026 unter Polizeimuseum.hamburg@ak.polizei.hamburg.de für die Lesung anzumelden. Ein Einlass für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ist nur mit Ihrer bestätigten Einladung und gültigem Ausweisdokument möglich.

Wen.

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