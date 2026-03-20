Polizei Hamburg

POL-HH: 260320-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 18.03.2026, etwa 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Kirchwerder und Hamburg-Altengamme

Seit Donnerstag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen.

Die ursprüngliche Meldung lautete: POL-HH: 260319-2. Vermisstenfahndung nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen

Die Kinder wurden gestern am späten Nachmittag von Polizeikräften in einem Bergedorfer Park wohlbehalten angetroffen und befinden sich nun in Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Wen.

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