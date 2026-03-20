POL-HH: 260320-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 18.03.2026, etwa 08:30 Uhr
Ort: Hamburg-Kirchwerder und Hamburg-Altengamme
Seit Donnerstag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen.
Die ursprüngliche Meldung lautete: POL-HH: 260319-2. Vermisstenfahndung nach zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen
Die Kinder wurden gestern am späten Nachmittag von Polizeikräften in einem Bergedorfer Park wohlbehalten angetroffen und befinden sich nun in Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.
Wen.
Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell