Polizei Hamburg

POL-HH: 260318-1. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Vollsperrung der BAB 7 und einer Straßensperrung in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Zeiten: a) Freitag, 20.02.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.02.2026, 05:00 Uhr b) Samstag, 21.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 05:00 Uhr c) Freitag, 20.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 05:00 Uhr Orte: a) Bundesautobahn (BAB) 7, zwischen den Anschlussstellen (AS) Stellingen und Heimfeld b) Bundesautobahn (BAB) 7 - Tunnel Stellingen - zwischen dem Autobahndreieck Nordwest und Heimfeld c) Hamburg-Borgfelde, Berlinertordamm(-Brücke) und Bürgerweide (Bundesstraße 75)

Am kommenden Wochenende wird die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen ein weiteres Mal für 55 Stunden voll gesperrt. Ergänzend hierzu wird ab Samstagabend der Tunnel Stellingen für erforderliche Arbeiten gesperrt. Dazu kommt es aufgrund von Brückenbauarbeiten innerstädtisch zu weiteren Straßensperrungen. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

a) Die BAB 7 wird von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld für erforderliche Arbeiten unter anderem am Elbtunnel und im Rahmen des Neubaus des Lärmschutztunnels Altona in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Vorbereitende Maßnahmen an den Rampen der betreffenden Anschlussstellen beginnen bereits am Freitag ab 21:00 Uhr.

Die Anschlussstelle Bahrenfeld bleibt in Fahrtrichtung Norden bis Montag, 18:00 Uhr, gesperrt.

b) Im Zuge der 55-Stunden-Vollsperrung wird ab Samstagabend für erforderliche Arbeiten auch der Tunnel Stellingen ab der Anschlussstelle Autobahndreieck Nordwest für 31 Stunden voll gesperrt.

Für die genannten Sperrungen auf der BAB 7 werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a7-55-std-vollsperrung-tunnel-altona-und-31-std-vollsperrung-tunnel-stellingen-vom-20032200-uhr-und-2303-0500-uhr

c) Im Zuge der Erneuerung der Berlinertordammbrücke werden erneut der Berlinertordamm sowie die Ein-/Ausfallstraße Bürgerweide zwischen dem Anckelmannsplatz und der Wallstraße voll gesperrt. Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Näheres hierzu siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6227608

Die Polizei Hamburg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden, sich frühzeitig über mögliche Einschränkungen zu informieren und alternative Routen sowie weiträumige Umfahrungen einzuplanen.

Schl.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell