Polizei Hamburg

POL-HH: 260317-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 74-Jährigem aus Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.03.2026, 10:15 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Beim Lüdmoorgraben

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern suchte die Polizei Hamburg nach einem 74-jährigen Mann aus dem Stadtteil Bramfeld.

Die ursprüngliche Meldung wurde unter "260317-1. Vermisstenfahndung nach 74-Jährigem aus Hamburg-Bramfeld" veröffentlicht.

Der Senior ist heute Vormittag von einer Anwohnerin in der Straße Finkenfurth im Stadtteil Rahlstedt angetroffen und wohlbehalten einer Funkstreifenwagenbesatzung übergeben worden. Der Mann befindet sich inzwischen wieder in der Obhut seiner Angehörigen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

Mx.

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