Polizei Hamburg

POL-HH: 260316-1. Sicherstellung von Chemikalien sowie pyrotechnischen Gegenständen in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: 13.03.2026, 07:15 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Baumstraße

Das Landeskriminalamt für Sprengstoffdelikte (LKA 75) hat im Rahmen der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses an der Wohnanschrift eines 40-jährigen Mannes unter anderem rund 50 Kilogramm verschiedener Grundstoffe zur Herstellung explosionsgefährlicher Stoffe sichergestellt.

Die Fachdienststelle LKA 75 war zuvor über eine Online-Verkaufsplattform darauf aufmerksam geworden, dass der 40-Jährige größere Mengen verschiedener, auch erlaubnisfreier Ausgangstoffe zur Herstellung explosionsgefährlicher Stoffe, insbesondere pyrotechnischer Gegenstände, erworben hatte.

Da der Tatverdächtige nach den bisherigen Erkenntnissen nicht im Besitz einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis war und zudem der Verdacht bestand, dass er illegale Pyrotechnik herstellen könnte, erwirkte das LKA 75 in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg über einen Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes.

Im Zuge der Vollstreckung des Beschlusses stellten die Beamtinnen und Beamten im Keller des Einfamilienhauses etwa 50 Kilogramm verschiedener Grundstoffe sicher, die zur Herstellung von explosionsgefährlichen Stoffen geeignet sind. Darüber hinaus wurden selbstgefertigte pyrotechnische Effektsätze und Knallkörper, ein industriell gefertigtes Mahlwerk und Füllmaterial für sogenannte Kugelbomben sichergestellt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Wen.

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