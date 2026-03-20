Polizei Hamburg

POL-HH: 260320-2. Tataufklärung und Vollstreckung eines Haftbefehls nach Sexualdelikt in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.03.2026, 04:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Horn, Lisa-Niebank-Weg

Gestern haben Einsatzkräfte der Polizei einen 35-jährigen Afghanen im Stadtteil Bramfeld verhaftet, der im Verdacht steht, Anfang März ein Sexualdelikt begangen zu haben.

Zum Ausgangssachverhalt wird auf unsere Pressemitteilung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6232002 verwiesen.

Der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) gelang es im Verlauf der umfangreich geführten Ermittlungen, den Tatverdächtigen namentlich zu identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin einen Haftbefehl gegen den 35-jährigen Afghanen.

Gestern Morgen trafen Fahnderinnen und Fahnder der Region Wandsbek den Gesuchten an und verhafteten ihn mit Unterstützung weiterer uniformierter Polizeikräfte. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Wen.

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