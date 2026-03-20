Polizei Hamburg

POL-HH: 260320-5. Festnahmen zweier Jugendlicher nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.03.2026, 10:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Ottensen, Borselstraße

Am Donnerstagmorgen haben Polizistinnen und Polizisten im Stadtteil Ottensen zwei Jugendliche vorläufig festgenommen, die verdächtigt werden, zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt für Spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19/"Castle").

Als der Wohnungsinhaber am Donnerstagmorgen zu seiner Adresse zurückkehrte, traf er im Mehrfamilienhaus auf zwei augenscheinlich weibliche Jugendliche, die unvermittelt in unbekannte Richtung flüchteten. Der Wohnungsinhaber stellte anschließend fest, dass seine Wohnungstür aufgebrochen und die privaten Räumlichkeiten offensichtlich durchsucht worden waren und informierte umgehend die Polizei.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen stellten die Einsatzkräfte zwei weibliche Personen auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Ottensen fest, die der Personenbeschreibung entsprachen. Bei einer Überprüfung der Jugendlichen fanden die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Diebesgut sowie Aufbruchwerkzeug auf und stellten dieses sicher. Sie nahmen die Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden sie dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ein Haftrichter gegen eine der Personen einen Haftbefehl erließ. Die andere Tatverdächtige wurde mangels Haftgründen entlassen. Die eindeutige Identifizierung der jungen Frauen steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen des LKA 19/"Castle" dauern an. In diesem Zusammenhang prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob die beiden mutmaßlichen Einbrecherinnen für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

Wen.

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