Polizei Hamburg

POL-HH: 260320-4. Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub in Hamburg-Wilhelmsburg vorläufig fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.03.2026, 23:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Am Zollhafen

Einsatzkräfte der Polizei haben gestern Abend nach einem Zeugenhinweis einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 55-Jährigen beraubt zu haben. Der Tatverdächtige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 55-Jährige auf dem Heimweg, als er plötzlich von einem ihm Unbekannten angegriffen wurde. Der Räuber schlug den 55-Jährigen mehrfach und versuchte dabei das Portemonnaie und das Handy des Geschädigten zu entwenden. Im Anschluss flüchtete der Täter mit erbeutetem Bargeld in Richtung der Straße Am Gleise. Ein 22-jähriger Anwohner wurde auf die Situation aufmerksam, alarmierte die Polizei und folgte dem Tatverdächtigen bis zu einem Industriegelände am Veddeler Damm.

Alarmierte Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 44 überprüften daraufhin die Örtlichkeit und nahmen den 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich hinter Mülltonnen versteckt hatte.

Der 55-jährige Geschädigte wurde durch den Überfall leicht verletzt; eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung war nicht notwendig.

Das Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) übernahm die Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen (ungeklärte Staatsangehörigkeit) dem Untersuchungsgefängnis zu, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

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