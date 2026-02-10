Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Fahrzeugführer steht unter Drogeneinfluss

Diez (ots)

Am Samstag, den 07. Februar, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 00:30 Uhr in der Limburger Straße einen 43-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Bei dem Mann konnten deutliche Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf Amfetamine. Bei dem 43-Jährigen konnte zudem noch eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht des Konsums von Amfetamin bestätigen, muss er mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell