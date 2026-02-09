PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederahr B 255 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit LKW

Niederahr (ots)

Am heutigen Montag, den 09.02.2026, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich ein Unfall zwischen einem PKW und einem LKW. Beide befuhren die B255 aus Montabaur kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Der PKW setzte im zweispurigen Bereich zum Überholen an und wurde von dem ausscherenden Anhänger des LKWs touchiert. Der LKW setzte seine Fahrt im Anschluss unvermindert fort. Die Zugmaschine des LKW-Gespanns hatte eine dunkle Plane.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zum Unfallhergang und zu Informationen über den flüchtigen LKW.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
POK'in Stein

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

