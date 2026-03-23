Polizei Hamburg

POL-HH: 260323-2. Zwei Zuführungen nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.03.2026, 05:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Ottensen, Neumühlen

Gestern haben Polizistinnen und Polizisten zwei 18-Jährige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, im Stadtteil Hamburg-Ottensen ein versuchtes Tötungsdelikt begangen zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) und die Staatsanwaltschaft Hamburg führen nun die Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) ging ein 18-Jähriger gestern Morgen vom Elbstrand kommend in Richtung des Parkplatzes am Museumshafen, als zwei Männer aus einem in einer Parkbucht abgestellten Pkw stiegen und ihm folgten. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten die drei Männer in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Angreifer unvermittelt auf den 18-Jährigen einschlugen.

Der Geschädigte ging zu Boden, woraufhin seine beiden Kontrahenten mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben sollen, wobei er bewusstlos wurde. Sie sollen erst von ihm abgelassen haben, als zwei Begleiter des 18-Jährigen, die ihm mit etwas Abstand gefolgt waren, körperlich auf die Männer einwirkten.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die beiden Angreifer, zwei 18-jährige Deutsche, noch vor Ort vorläufig festnehmen.

Der angegriffene 18-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Die tatverdächtigen Heranwachsenden wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Pap.

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