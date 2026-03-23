Polizei Hamburg

POL-HH: 260323-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.03.2026, 23:13 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Wallgraben / Martin-Leuschel-Ring

Am Freitagabend ist ein 26-Jähriger im Stadtteil Hamburg-Harburg durch drei noch Unbekannte mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei rief der 26-jährige verletzte Mann selbstständig einen Krankenwagen. Bei seiner Behandlung stellte die Rettungswagenbesatzung mehrere Messerstichverletzungen fest und zog die Polizei hinzu.

Der 26-Jährige berichtete den Einsatzkräften, dass er auf der Straße mit drei Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung geraten sei, in deren Verlauf die drei Männer ihn angegriffen und mit mehreren Messerstichen verletzt hätten.

Die Rettungskräfte brachten den Mann anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Sein Zustand ist inzwischen stabil.

Der Verletzte beschrieb die Täter wie folgt:

1. Täter

- männlich - circa 180 cm groß - normale Statur - Bartträger - schwarze Haare - schwarz bekleidet

2. Täter

- männlich - kleiner als Täter 1 - schmale Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem roten T-Shirt, einer schwarzen, kurzen Jacke

Den dritten Täter konnte er nicht beschreiben.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) weitergeführt werden.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell