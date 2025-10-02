Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Donnerstag, 02.10.2025

Bonn (ots)

Am heutigen Donnerstag (02.10.2025) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Protest gegen das völkerrechtswidrige Abfangen der Global Sumud Flotilla durch Israel und Forderung nach Schutz für deutsche Aktivist:innen" statt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmenden, die sich ab 18:00 Uhr am Kaiserplatz treffen. Nach einer Auftaktkundgebung bewegt sich der Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Maximilianstraße, Poststraße, Münsterplatz, Vivatsgasse, Friedensplatz, Sternstraße, Dreieck, Münsterplatz, Martinsplatz, Am Neutor, Am Hofgarten, Lennéstraße, Weberstraße, Adenauerallee.

Dort endet die Demonstration bis 22:00 Uhr vor dem Auswärtigen Amt. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell