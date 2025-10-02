PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Donnerstag, 02.10.2025

Bonn (ots)

Am heutigen Donnerstag (02.10.2025) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Protest gegen das völkerrechtswidrige Abfangen der Global Sumud Flotilla durch Israel und Forderung nach Schutz für deutsche Aktivist:innen" statt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmenden, die sich ab 18:00 Uhr am Kaiserplatz treffen. Nach einer Auftaktkundgebung bewegt sich der Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Maximilianstraße, Poststraße, Münsterplatz, Vivatsgasse, Friedensplatz, Sternstraße, Dreieck, Münsterplatz, Martinsplatz, Am Neutor, Am Hofgarten, Lennéstraße, Weberstraße, Adenauerallee.

Dort endet die Demonstration bis 22:00 Uhr vor dem Auswärtigen Amt. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

