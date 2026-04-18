Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Polizei sucht Zeugen

Geschädigten nach Verkehrsunfallflucht

Lampertheim (ots)

Am Freitag (17.04.) um 12:00 Uhr kam es in der Andreasstraße in Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Straßenrand geparkten Auto. Der LKW-Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher sodann die Polizei informierte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife an der Unfallstelle konnten Teile eines abgebrochenen Außenspiegels - jedoch kein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden, sodass aktuell keine genauen Informationen bezüglich des beschädigten Fahrzeuges vorliegen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 zu melden.

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