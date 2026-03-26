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Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erst trat sie ihm ins Gesicht, dann warf sie mit einer Glasflasche nach ihm.

Hauptbahnhof Leipzig (ots)

In den Abendstunden des 24.03.26 kam es am Leipziger Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat eine 21-jährige polizeibekannte Polin zunächst mit ihrem beschuhten Fuß in das Gesicht des 46-Jährigen.

Im weiteren Verlauf nahm sie eine Glasflasche, mit abgebrochenem Flaschenhals und warf diese aus nächster Nähe in das Gesicht des Opfers, wodurch dieser eine blutende Schnittwunde erlitt. Die Verletzung wurde durch den Rettungsdienst medizinisch vor Ort versorgt. Die Beschuldigte, welche bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung trat, wurde noch am Tatort durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Am gestrigen Tag wurde sie dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Beschuldigte wurde in die JVA Chemnitz eingeliefert.

Die Frau muss sich nun wegen diverser Straftaten, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Luisa Liebold
Telefon: 0341271497-108
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

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