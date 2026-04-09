Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter erfasst Fußgänger in Güstrow und flüchtet

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es in der Güstrower Eisenbahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Fahrzeugführer einen Fußgänger erfasste und ihn hierbei schwer verletzte.

Zuvor staute sich der Verkehr gegen 11.15 Uhr in der Eisenbahnstraße aufgrund der geschlossenen Bahnschranken. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 72-jähriger Güstrower fußläufig an der Eisenbahnstraße und wollte diese aus Richtung Hafenstraße kommend zur gegenüberliegenden Straßenseite hin überqueren. Hierbei soll es jedoch zu einem Zusammenstoß mit einem anfahrenden Fahrzeug gekommen sein, sodass der ältere Mann stürzte und sich schwer am Kopf verletzte.

Daraufhin stieg der Fahrzeugführer aus und half dem Verletzten wieder auf die Beine. Anschließend verließ er jedoch den Unfallort, ohne sich weiter um den blutenden Mann zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Passanten verständigten daraufhin den Rettungsdienst. Der 72-Jährige wurde für die weitere medizinische Behandlung in das KMG Klinikum verbracht.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Eisenbahnstraße aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Auch Angaben zum beteiligten Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers sind von Interesse. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell