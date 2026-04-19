PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Überfall auf Tankstelle

Lampertheim (ots)

Am Sonntagvormittag (19.04.), 10.35 Uhr, betrat ein bisher unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bürstädter Straße und forderte die zu diesem Zeitpunkt alleine anwesende Angestellte mit den Worten "das ist Überfall" auf, die Kasse zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Nachdem die 28-jährige Kassiererin dieser Aufforderung nachgekommen war und das Geld in eine von dem Mann mitgeführte Tragetasche gelegt hatte, flüchtete der Täter zu Fuß von dem Tankstellengelände. Die Höhe des erbeuteten Bargeldbetrages ist nicht bekannt. Eine Fahndung nach dem ca. 190 cm großen Mann mit rot/ orangefarbener Jacke verlief bisher ohne Erfolg. Insgesamt waren neun Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 22:28

    POL-HP: Lampertheim: Polizei sucht Zeugen / Geschädigten nach Verkehrsunfallflucht

    Lampertheim (ots) - Am Freitag (17.04.) um 12:00 Uhr kam es in der Andreasstraße in Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Straßenrand geparkten Auto. Der LKW-Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Der Unfall wurde durch ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 21:07

    POL-DA: Bickenbach/Frankfurt: Seit Dienstag vermisste 13-jährige gefunden

    Bickenbach/Frankfurt (ots) - Die seit Dienstag (14.04.) aus Bickenbach vermisste 13-jährige, die sich mutmaßlich nach Frankfurt begeben hatte, ist in Bayern wohlbehalten gefunden worden. Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Es wird gebeten, die im Zuge der Veröffentlichung übermittelten Personendaten zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren