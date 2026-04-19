Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Überfall auf Tankstelle

Lampertheim (ots)

Am Sonntagvormittag (19.04.), 10.35 Uhr, betrat ein bisher unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bürstädter Straße und forderte die zu diesem Zeitpunkt alleine anwesende Angestellte mit den Worten "das ist Überfall" auf, die Kasse zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Nachdem die 28-jährige Kassiererin dieser Aufforderung nachgekommen war und das Geld in eine von dem Mann mitgeführte Tragetasche gelegt hatte, flüchtete der Täter zu Fuß von dem Tankstellengelände. Die Höhe des erbeuteten Bargeldbetrages ist nicht bekannt. Eine Fahndung nach dem ca. 190 cm großen Mann mit rot/ orangefarbener Jacke verlief bisher ohne Erfolg. Insgesamt waren neun Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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