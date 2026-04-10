Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Zeugen nach Belästigung in der Neuen Ramtelstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntagabend (05.04.2026) ereignete sich in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg ein Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Zeugen sucht. Ein 13-jähriges Mädchen ging dort zwischen der Bushaltestelle "Gerlinger Straße" und der Einmündung Gerlinger Straße / Böblinger Straße spazieren, als sie gegen 21:15 Uhr von einem unbekannten Mann belästigt worden sein soll. Der Unbekannte soll ihr ein Stück gefolgt sein, ehe er versucht haben soll, sie kurz festzuhalten. Als der Mann dem Mädchen mit der Hand ans Gesäß gefasst haben soll, rannte die 13-Jährige weg. Aus der Ferne konnte sie kurze Zeit später einen weißen oder silbernen Pkw älteren Baujahrs in Richtung Stuttgarter Straße wegfahren sehen, der eventuell mit dem Unbekannten zusammenhängen könnte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell