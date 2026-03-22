Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0201 --Abgeblitzt - Sprühaktion am Blitzer endet auf der Wache--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Borgfeld Zeit: 21.03.26 - 22.03.26

Ein ungewöhnlicher Fall von "Kunst im öffentlichen Raum" beschäftigte die Polizei Bremen am Samstagabend: Ein 20 Jahre alter Mann besprühte in Borgfeld einen mobilen Geschwindigkeitsmessanhänger - und setzte diesen damit vorübergehend außer Betrieb.

Ein aufmerksamer Passant meldete den Vorfall über den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Täter jedoch bereits verschwunden. Der Anhänger war zu diesem Zeitpunkt großflächig mit oranger Farbe besprüht und nicht mehr einsatzfähig.

Was der Künstler offenbar nicht bedacht hatte: Seine Aktion fand später per Video den Weg in die sozialen Netzwerke. Der 20-jährige Verursacher zeigte sich daraufhin überraschend schnell einsichtig, suchte eigenständig eine Polizeiwache auf und legte ein Geständnis ab. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen. Die Funktionsfähigkeit des Blitzanhängers konnte inzwischen wiederhergestellt werden.

Die Geschichte war damit allerdings noch nicht ganz zu Ende: In der gleichen Nacht kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung, diesmal mit grauer Farbe.

Wir weisen darauf hin: Solche Aktionen sind kein Kavaliersdelikt. Die Polizei Bremen ermittelt unter anderem wegen der Störung öffentlicher Betriebe sowie der Beschädigung wichtiger Arbeitsmittel. Hierfür sieht das Gesetz Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor. Zudem wird geprüft, ob entstandene Kosten oder mögliche Einnahmeausfälle geltend gemacht werden können.

Kurz gesagt: Diese "Kunstversuche" dürften teuer werden.

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