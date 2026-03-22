Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0200 --Bremer Osterwiese 2026 - Polizei sorgt für Sicherheit und gibt Hinweise--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 27.03.2026 - 12.04.2026

Vom 27. März bis zum 12. April lädt die Bremer Osterwiese wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Bürgerweide ein. Die Polizei Bremen begleitet das Volksfest und sorgt gemeinsam mit weiteren Akteuren für die Sicherheit vor Ort.

Präsenz und Sicherheitsmaßnahmen

Während der gesamten Veranstaltungszeit ist die Polizeiwache auf der Bürgerweide zu den Marktöffnungszeiten besetzt und steht als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Neben uniformierten Präsenzstreifen sorgt ein privater Sicherheitsdienst auf dem Gelände für zusätzliche Sicherheit. Zudem wird das Gelände durch Zufahrtsschutzmaßnahmen gegen unbefugtes Befahren gesichert.

Videoüberwachung im Einsatz

Wie bereits bei anderen Großveranstaltungen wird auch in diesem Jahr eine Videoüberwachung eingesetzt. Diese dient der polizeitaktischen Begleitung und ermöglicht es auch, Einsatzlagen frühzeitig zu erkennen und gezielt Maßnahmen einzuleiten.

Regeln für einen sicheren Besuch

Auf dem Gelände der Osterwiese sind unter anderem Waffen (z. B. Messer), Pyrotechnik, Glasflaschen sowie Fahrräder, E-Scooter und Hunde verboten. Verstöße können mit Bußgeldern von bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe wissen, dass auf Volksfesten oft mit Bargeld bezahlt wird, und nutzen das gezielt aus. Die Polizei rät, nur das Nötigste an Bargeld und Wertsachen mitzunehmen und diese eng am Körper zu tragen. Besonders im Gedränge sollten Besucherinnen und Besucher aufmerksam sein und ihre Taschen stets im Blick behalten.

Keine Wertsachen im Auto

Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Autoaufbrecher nutzen jede Gelegenheit.

Verkehr und Anreise

Um Rettungswege freizuhalten, müssen Halteverbotszonen unbedingt beachtet werden. Falsch abgestellte Fahrzeuge werden konsequent abgeschleppt. Sperrungen und Einbahnstraßenregelungen sind zu beachten und werden insbesondere an Wochenenden verstärkt kontrolliert. Die Polizei empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad.

Die Polizei Bremen wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine fröhliche und sichere Osterwiese.

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