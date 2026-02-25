Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 24.02.2026, in den frühen Abendstunden wurde in Höhe des Hilgard-Centers der 41-jährige Fahrer eines PKW VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da ihm diese bereits in 2019 entzogen wurde. Weiterhin wurden bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen wahrgenommen. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Dem nunmehr Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. /pizw

