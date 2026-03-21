Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0198 --Räuber auf Krücken - 25-Jähriger bei Überfall verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Theodor-Heuss-Allee Zeit: 20.03.206, 19.45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Freitagabend im Bereich der Bürgerweide einen 25 Jahre alten Mann und verletzte ihn dabei mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der auffällig aussehende Mann den 25-Jährigen gegen 19.45 Uhr in der Theodor-Heuß-Allee an und bat um eine Geldspende. Als der Angesprochene dies verneinte, griff der Täter nach der Umhängetasche des Mannes und versuchte, diese zu entreißen. Als der 25-Jährige sich wehrte, stach der Unbekannte mehrfach in seine Richtung, entriss die Tasche und flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß.

Der Bremer wurde später von einem Zeugen aufgefunden, der dann den Notruf verständigte. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Räuber wurde als besonders markant beschrieben: Er ist einbeinig, auf Krücken unterwegs, trug dunkle Kleidung und hat einen Bart.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

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