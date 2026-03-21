Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0196 --Verkehrskontrollen in Bremen - Drogenfahrten, Haftbefehl und 35 Mängel an einem Fahrzeug--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Obervieland, Hemelingen Zeit: 18.03. - 19.03.2026

Im Rahmen einer Aus- und Fortbildung zur Drogenerkennung im Straßenverkehr führte die Polizei Bremen am 18. und 19. März umfangreiche Verkehrskontrollen in der Habenhauser Brückenstraße sowie am Autobahnzubringer Hemelingen durch. Unterstützt wurden die Maßnahmen unter anderem vom Zoll, der Landeshauptkasse Bremen und dem THW.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 289 Fahrzeuge und 334 Personen. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest, darunter 15 Drogenfahrten, mehrere Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Zudem wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt. Insgesamt wurden 15 Blutentnahmen aufgrund des Verdachts auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel wie THC, Amphetamin oder Kokain durchgeführt.

Besonders auffällig war unter anderem eine 68-jährige Autofahrerin, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein kontrollierter Transporter wies insgesamt 35 erhebliche und gefährliche Mängel auf und wurde als verkehrsunsicher eingestuft, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei einer weiteren Kontrolle wurden bei einem Mann Betäubungsmittel aufgefunden. Ein anderer Mann konnte einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl durch Zahlung von 1000 Euro abwenden. Zudem wurde gegen einen Fahrer ein Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet, nachdem er unzulässige Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte.

Darüber hinaus vollstreckte die Landeshauptkasse offene Forderungen verschiedener Behörden, wie beispielsweise Bußgelder für Schulversäumnisse, Justizkosten oder Steuern. Die Polizei Bremen kündigt weitere Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr an.

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