PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0196 --Verkehrskontrollen in Bremen - Drogenfahrten, Haftbefehl und 35 Mängel an einem Fahrzeug--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, Hemelingen
Zeit: 	18.03. - 19.03.2026

Im Rahmen einer Aus- und Fortbildung zur Drogenerkennung im Straßenverkehr führte die Polizei Bremen am 18. und 19. März umfangreiche Verkehrskontrollen in der Habenhauser Brückenstraße sowie am Autobahnzubringer Hemelingen durch. Unterstützt wurden die Maßnahmen unter anderem vom Zoll, der Landeshauptkasse Bremen und dem THW.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 289 Fahrzeuge und 334 Personen. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest, darunter 15 Drogenfahrten, mehrere Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Zudem wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt. Insgesamt wurden 15 Blutentnahmen aufgrund des Verdachts auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel wie THC, Amphetamin oder Kokain durchgeführt.

Besonders auffällig war unter anderem eine 68-jährige Autofahrerin, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein kontrollierter Transporter wies insgesamt 35 erhebliche und gefährliche Mängel auf und wurde als verkehrsunsicher eingestuft, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei einer weiteren Kontrolle wurden bei einem Mann Betäubungsmittel aufgefunden. Ein anderer Mann konnte einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl durch Zahlung von 1000 Euro abwenden. Zudem wurde gegen einen Fahrer ein Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet, nachdem er unzulässige Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte.

Darüber hinaus vollstreckte die Landeshauptkasse offene Forderungen verschiedener Behörden, wie beispielsweise Bußgelder für Schulversäumnisse, Justizkosten oder Steuern. Die Polizei Bremen kündigt weitere Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
pressestelle@polizei.bremen.de
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:37

    POL-HB: Nr.: 0195 --Mit Messer schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ahlhorner Straße Zeit: 19.03.2026, 23:10 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Woltmershausen einen 40 Jahre alten Mann fest. Er ist verdächtig, in einer Wohnung einen 39-Jährigen angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Etwa um 23:10 Uhr alarmierte eine 36 Jahre alte Frau über den Notruf ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:06

    POL-HB: Nr.: 0194 --"Räuberpistole" in Huchting - Fahrt durch mehrere Strafgesetze--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 19.03.2026, 21.30 Uhr Dieser Einsatz liest sich wie eine kleine Reise durch das Strafgesetzbuch: Gleich mehrere Delikte und zwei Beteiligte mit seltsamen Ideen beschäftigten die Polizei Bremen am Donnerstagabend. Ein 21-jähriger Bremer war mit einem gestohlenen Mercedes samt ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:06

    POL-HB: Nr.: 0193 --Messerattacke im Viertel - zwei Männer schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 19.03.206, 23.15 Uhr In der Nacht zu Freitag wurden im Steintorviertel zwei Männer bei einer Auseinandersetzung durch Stichverletzungen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 23 Jahre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren