Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0193 --Messerattacke im Viertel - zwei Männer schwer verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 19.03.206, 23.15 Uhr

In der Nacht zu Freitag wurden im Steintorviertel zwei Männer bei einer Auseinandersetzung durch Stichverletzungen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 23 Jahre alter Mann aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Unbekannten in der Straße Vor dem Steintor / Ecke Helenenstraße in einen Streit. Im weiteren Verlauf zog der Täter eine Stichwaffe, vermutlich ein Messer, und stach auf den 23-Jährigen ein. Ein 20-jähriger Begleiter wollte eingreifen und wurde ebenfalls durch mehrere Stiche verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Sielwall-Kreuzung. Eine Beschreibung des Mannes liegt derzeit nicht vor.

Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

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