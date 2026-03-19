Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0192--Polizei begleitet Demo - Pyro und Beleidigungen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte Zeit: 18.3.26, 18 bis 20.45 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Mittwochabend eine Versammlung in der Bremer Innenstadt. Bei dem überwiegend friedlichen Aufzug wurden aber Polizisten beleidigt und Pyrotechnik gezündet.

Zum Thema "Tag der politischen Gefangenen" waren vom Bahnhof bis ins Viertel in der Spitze bis zu 140 Menschen überwiegend friedlich unterwegs. Aus dem Aufzug heraus skandierten Teilnehmende immer wieder polizeifeindliche Parolen. Außerdem wurde in der Straße Fehrfeld Pyrotechnik abgebrannt. Die Einsatzkräfte dokumentierten die Verstöße, stellten Personalien fest und fertigten eine entsprechende Anzeige. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

In der St.-Jürgen-Straße fand die Abschlusskundgebung statt. Anschließend wurde die Versammlung durch die Verantwortlichen beendet.

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