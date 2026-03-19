PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0192--Polizei begleitet Demo - Pyro und Beleidigungen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte
Zeit: 	18.3.26, 18 bis 20.45 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Mittwochabend eine Versammlung in der Bremer Innenstadt. Bei dem überwiegend friedlichen Aufzug wurden aber Polizisten beleidigt und Pyrotechnik gezündet.

Zum Thema "Tag der politischen Gefangenen" waren vom Bahnhof bis ins Viertel in der Spitze bis zu 140 Menschen überwiegend friedlich unterwegs. Aus dem Aufzug heraus skandierten Teilnehmende immer wieder polizeifeindliche Parolen. Außerdem wurde in der Straße Fehrfeld Pyrotechnik abgebrannt. Die Einsatzkräfte dokumentierten die Verstöße, stellten Personalien fest und fertigten eine entsprechende Anzeige. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

In der St.-Jürgen-Straße fand die Abschlusskundgebung statt. Anschließend wurde die Versammlung durch die Verantwortlichen beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 10:59

    POL-HB: Nr.: 0190--Auffahrunfall auf der A1--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Bundesautobahn 1 (A1) Zeit: 18.3.26, 5.30 Uhr Am Mittwochmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Transporter und einem Sattelzug. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Sprinters befuhr den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn. Zwischen den Anschlussstellen Brinkum und Arsten bremsten vor ihm fahrende ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 08:46

    POL-HB: Nr.: 0189 --Schüsse in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 17.03.2026, 19:30 Uhr Am Dienstagabend kam es in der Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Etwas später verstarb ein 32-Jähriger in einem Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:30 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren