Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Parkplatzgelände -Zeugenaufruf-

Bendorf (ots)

Am späten Donnerstagvormittag, 26.02.2026, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße, ein abgestellter Pkw Mitsubishi Colt an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Bereich beziffert. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt.

An anderer Stelle des Parkplatzgeländes wurde ein Pkw Toyota ebenfalls am späten Vormittag an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren 3-stelligen Bereich beziffert. Auch hier hatte sich der Unfallverursacher entfernt. In beiden Fällen wurde durch die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622-94020
pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 21:53

    POL-PDKO: Schnuppertage bei der Polizei Boppard

    Boppard (ots) - Interesse am Polizeiberuf? Dann melde dich bei uns! Am 01.04. und 02.04.2026 finden die Schnuppertage der Polizei Boppard statt. Hier erwarten euch spannende Einblicke in den polizeilichen Alltag, ein Besuch des Polizei-Campus Hahn, die Vorstellung der Diensthundestaffel und vieles mehr. Eine Anmeldung ist bis zum 02.03.2026 unter piboppard@polizei.rlp.de möglich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:48

    POL-PDKO: Unfallabschlussmeldung - Verkehrsunfall B 50

    Hirschfeld Bahnhof (ots) - Ergänzend zur Unfallerstmeldung: Ein Pkw-Fahrer fuhr von Morbach in Richtung Büchenbeuren. Kurz hinter der Hirschfelder Kreuzung geriet er aus bis dato unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegen kommenden Pkw. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt, aber ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 06:49

    POL-PDKO: Unfallerstmeldung - Frontalzusammenstoß auf der B 50

    Hirschfeld Bahnhof (ots) - Am 26.02.26, gegen 06:00 h, kam es im Bereich Hirschfeld-Bahnhof, auf der B 50, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw`s. Die Ursache ist noch unklar. Beide Beteiligte werden verletzt. Keine Lebensgefahr. Die B 50 ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Hahn Telefon: 06543 ...

    mehr
