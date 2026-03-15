Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In Eile zwischen Zug und Bahnsteigkante gefallen: Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren!

Dortmund (ots)

Am 13. März beobachteten Bundespolizisten über die Videoüberwachungsanlage einen Unfall am Dortmunder Hauptbahnhof. Durch das beherzte Einschreiten von Reisenden konnte Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 16:20 Uhr eilte die 49-Jährige am Bahnsteig zu Gleis 4/5 zur bereits abfahrenden S-Bahn. Auf dem Weg dorthin rutschte sie aus und geriet zwischen dem anfahrenden Zug und der Bahnsteigkante. Die Bundespolizisten alarmierten die Rettungskräfte und eilten umgehend zum Bahnsteig. Drei auf dem Bahnsteig wartende Reisende erkannten die Gefahr, ergriffen die Arme der türkischen Staatsangehörigen und zogen sie zurück auf den Bahnsteig. Aufgrund des raschen Handelns der Reisenden konnten schlimme Verletzungen verhindert werden. Die Dortmunderin wurde mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum verbracht.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren des Bahnverkehrs hin. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Besonders in diesem Fall: Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält. Präventionshinweise gibt es u. a. im Internet unter:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

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