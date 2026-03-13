Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter wirft Stein auf Güterzug - Bundespolizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Buir (Kerpen) (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (12. März) gegen 18:00 Uhr am Haltepunkt Haltepunkt Buir einen Stein auf einen durchfahrenden Güterzug geworfen.

Der Güterzug war in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Beim Durchfahren des Haltepunkts mit etwa 40 km/h bemerkte der Triebfahrzeugführer am Ende des Bahnsteigs eine männliche Person, die einen augenscheinlichen Stein in Richtung des Zuges warf.

Der Stein traf die linke Seite der Frontscheibe und verursachte erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden. Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell