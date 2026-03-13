PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter wirft Stein auf Güterzug - Bundespolizei bittet um Hinweise

BPOL NRW: Unbekannter wirft Stein auf Güterzug - Bundespolizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Buir (Kerpen) (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (12. März) gegen 18:00 Uhr am Haltepunkt Haltepunkt Buir einen Stein auf einen durchfahrenden Güterzug geworfen.

Der Güterzug war in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Beim Durchfahren des Haltepunkts mit etwa 40 km/h bemerkte der Triebfahrzeugführer am Ende des Bahnsteigs eine männliche Person, die einen augenscheinlichen Stein in Richtung des Zuges warf.

Der Stein traf die linke Seite der Frontscheibe und verursachte erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden. Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 07:15

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Airport Weeze

    Kleve - Weeze (ots) - Am Donnerstag, 12. März 2026, hat die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze zwei Haftbefehle vollstreckt. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges nach Tanger überprüfte die Bundespolizei am Vormittag die Personalien eines 31-jährigen Türken. Hierbei stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 06:05

    BPOL NRW: Jugendlicher leistet Widerstand gegen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof

    Dortmund (ots) - Am 12. März erweckte ein 14-Jähriger zunächst den Eindruck, Hilfe zu benötigen. Als Bundespolizisten ihn ansprachen, verweigerte er jedoch die Angabe seiner Personalien. Auf dem Weg zur Dienststelle entzog er sich dem Griff der Beamten und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 15:15 Uhr fiel der Jugendliche aus ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:00

    BPOL NRW: Mann mit offenem Haftbefehl ruft Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof

    Dortmund (ots) - Am 11. März meldet ein deutscher Staatsangehöriger einen Vorfall am Dortmunder Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten überprüften den Mann und stellten eine offene Fahndung fest. Gegen 5 Uhr erhielten die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Dortmund die Meldung, dass schlafende Personen im Bereich des Hauptbahnhofes gestört und belästigt werden sollen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren