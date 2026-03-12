Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit offenem Haftbefehl ruft Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Am 11. März meldet ein deutscher Staatsangehöriger einen Vorfall am Dortmunder Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten überprüften den Mann und stellten eine offene Fahndung fest.

Gegen 5 Uhr erhielten die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Dortmund die Meldung, dass schlafende Personen im Bereich des Hauptbahnhofes gestört und belästigt werden sollen.

Vor Ort trafen die Uniformierten lediglich auf den Melder und konnten keinen entsprechenden Sachverhalt feststellen. Die Beamten überprüften die Identität des 27-Jährigen. Dabei entdeckten sie einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn. Wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Bedrohung wurde er zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Die Beamten verhafteten den Wohnungslosen und überstellten ihn nach Abschluss aller Maßnahmen an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell