Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 43-Jähriger mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 61 unterwegs

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Mittwochnachmittag, 11. März 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 43-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines in Mönchengladbach zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Reisende einen belgischen Führerschein vor. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelt. Der Bulgare wurde daraufhin zwecks weiterer Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durfte der Mann weiterreisen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

