Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Münster/Osnabrück

Greven-Münster-Osnabrück (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend (10. März) einen Haftbefehl am Flughafen Münster/Osnabrück vollstreckt.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines 44-jährigen Kosovaren stellte ein Beamter der Bundespolizei fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Steinfurt hatte den Gesuchten im Mai 2024 wegen Betrugs und Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von 62 Tagen oder ersatzweiser Geldstrafe in Höhe von 1250 EUR verurteilt.

Die geforderte Geldstrafe hatte der Mann bisher jedoch nicht bezahlt. Deswegen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster gegen ihn vor. Er selbst führte bei der Einreise nicht genügend Geld mit sich. Jedoch half ihm sein Bruder und zahlte den geforderten Betrag bei einer Polizeiwache in Gladbeck ein. So konnte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindert werden und der Mann durfte seine Reise fortsetzten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Wiebke Redeker
Telefon: 0251 97437 -1013 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

