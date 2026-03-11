PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Kranenburg - Nettetal (ots)

Am Dienstagnachmittag, 10. März 206, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende im grenzüberschreitenden Linienbus SB 58 bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei wurden auch die Personalien eines 26-jährigen Polen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Der Verurteilte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Da der Pole die fällige Geldstrafe in Höhe von 450 Euro nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei ihn zur Verbüßung der 15-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Kleve.

Ein 50-jähriger Bulgare reiste am Dienstagabend als Fahrer eines in Stuttgart zugelassenen Personenkraftwagens auf der Autobahn 61 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien anhand der vorgelegten bulgarischen Identitätskarte ergab, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Körperverletzung gesucht wird. Verwandte des Verurteilten zahlten die fällige Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro bei der Polizei in Stuttgart ein und konnten somit die drohende 15-tägige Haftstrafe des Gesuchten abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bulgare weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:21

    BPOL NRW: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Coesfeld

    Coesfeld (ots) - Gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Coesfeld und dem Hauptzollamt Münster hat die Bundespolizei am Montagnachmittag (9. März) einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Coesfeld durchgeführt. Zielsetzung waren polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung bahnpolizeilicher sowie grenzüberschreitender Kriminalitätsformen. In der Zeit von 15:00 - 20:00 Uhr ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:41

    BPOL NRW: Falsches Rückflugticket - Bundespolizei weist Mann am Dortmunder Flughafen zurück

    Dortmund (ots) - Am 9. März wurde ein albanischer Staatsangehöriger bei der Grenzkontrolle am Flughafen Dortmund vorstellig. Bei der Überprüfung des vorgelegten Rückflugtickets entstanden jedoch Zweifel an der Echtheit. Gegen 8:30 Uhr reiste der 24-Jährige mit dem Flug aus Tirana (Albanien) an. Bei der Einreisebefragung gab er gegenüber den Beamten an, dass er ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:54

    BPOL NRW: Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Bundespolizei verhaftet Verkehrssünder

    Düsseldorf (ots) - Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagnachmittag (09.03.2026) einen 27-jährigen Niederländer fest, der von der Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wurde. Diese hatte im Februar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren