Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Dienstagmorgen (10. März) soll ein 53-jähriger Mann in einen Zug von Dortmund nach Hamm eine 20-jährige Frau sexuell belästigt haben.

Den Angaben der Reisenden zu Folge, habe der Mann sie im Zug angesprochen und anschließend versucht, sie zu berühren. Sie wechselte daraufhin den Sitzplatz. Der Mann folgte ihr jedoch, fasste ihr dabei an den Hintern und belästigte sie weiterhin verbal.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Geschädigte nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm in Empfang. Den alkoholisierten Beschuldigten trafen sie schlafend im Zug an.

Gegen den griechischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Die Videoaufnahmen aus dem Zug wurden gesichert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 11:21

    BPOL NRW: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Coesfeld

    Coesfeld (ots) - Gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Coesfeld und dem Hauptzollamt Münster hat die Bundespolizei am Montagnachmittag (9. März) einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Coesfeld durchgeführt. Zielsetzung waren polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung bahnpolizeilicher sowie grenzüberschreitender Kriminalitätsformen. In der Zeit von 15:00 - 20:00 Uhr ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:41

    BPOL NRW: Falsches Rückflugticket - Bundespolizei weist Mann am Dortmunder Flughafen zurück

    Dortmund (ots) - Am 9. März wurde ein albanischer Staatsangehöriger bei der Grenzkontrolle am Flughafen Dortmund vorstellig. Bei der Überprüfung des vorgelegten Rückflugtickets entstanden jedoch Zweifel an der Echtheit. Gegen 8:30 Uhr reiste der 24-Jährige mit dem Flug aus Tirana (Albanien) an. Bei der Einreisebefragung gab er gegenüber den Beamten an, dass er ...

    mehr
