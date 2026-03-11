Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein
Hamm (ots)
Am Dienstagmorgen (10. März) soll ein 53-jähriger Mann in einen Zug von Dortmund nach Hamm eine 20-jährige Frau sexuell belästigt haben.
Den Angaben der Reisenden zu Folge, habe der Mann sie im Zug angesprochen und anschließend versucht, sie zu berühren. Sie wechselte daraufhin den Sitzplatz. Der Mann folgte ihr jedoch, fasste ihr dabei an den Hintern und belästigte sie weiterhin verbal.
Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Geschädigte nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm in Empfang. Den alkoholisierten Beschuldigten trafen sie schlafend im Zug an.
Gegen den griechischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Die Videoaufnahmen aus dem Zug wurden gesichert.
