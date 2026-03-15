Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beleidigungen und tätlicher Angriff: Bundespolizei stellt Messer sicher!

Essen (ots)

Am 13. März meldete ein Mitarbeiter der DB Sicherheit eine aggressive Person im Essener Hauptbahnhof. Beamte beschlagnahmten ein Messer bei dem Aggressor.

Gegen 14:30 Uhr meldete der Zeuge, zugleich Sicherheitsmitarbeiter, der Bundespolizei einen Mann mit einem Messer am Info-Point der Bahn. Vor Ort stellten die Beamten den 61-Jährigen in einer verbalen Auseinandersetzung mit weiteren Bahnmitarbeitern fest. Sämtliche Versuche, den Mann zu beruhigen, verliefen negativ. Aufgrund der Meldung zu dem Messer ergriffen die Beamten die Arme des Aggressors und befragten ihn nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen. Die Frage beantwortete der in Schorndorf Geborene bejahend und gab an, das Messer in seinem Rucksack verstaut zu haben. Er übergab den Rucksack an einen Beamten, der das Messer auffand und umgehend beschlagnahmte. Dies beantwortete der Wohnungslose mit wüsten Beleidigungen gegen die Polizisten. Auch nach erfolgter Belehrung setzte der Beschuldigte die Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte fort, äußerte sich dann nicht weiter zu den Tatvorwürfen. Zur Feststellung seiner Identität führten ihn die Uniformierten der nahegelegenen Wache zu. Auf dem Weg dorthin stemmte sich der deutsche Staatsbürger gegen die Laufrichtung und versuchte, nach den Beamten zu schlagen. Diese brachten ihn daraufhin zu Boden und fixierten ihn mittels Handfesseln. In den Diensträumen fanden die Beamten bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen Ausweisdokumente und stellten die Identität zweifelsfrei fest. Nach Abschluss der Maßnahmen ließ sich der Beschuldigte beruhigen. Mit einem Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof entließen ihn die Beamten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

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