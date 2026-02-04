LPI-G: (LK ABG) Besonders schwerer Diebstahl aus Keller (0029585/2026)
Altenburg (ots)
Schmölln. Im Zeitraum von Montag 15:00 Uhr bis Dienstag 14:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Schmölln ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und begaben sich in den Kellerbereich. Aus einem Kellerabteil entwendeten sie unter anderem ein Schweißgerät und eine Drehbank im hohen dreistelligen Gesamtwert. Zudem entstand Sachschaden an der Hauseingangstür in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
