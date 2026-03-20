Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0194 --"Räuberpistole" in Huchting - Fahrt durch mehrere Strafgesetze--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 19.03.2026, 21.30 Uhr

Dieser Einsatz liest sich wie eine kleine Reise durch das Strafgesetzbuch: Gleich mehrere Delikte und zwei Beteiligte mit seltsamen Ideen beschäftigten die Polizei Bremen am Donnerstagabend.

Ein 21-jähriger Bremer war mit einem gestohlenen Mercedes samt ebenfalls entwendeter Kennzeichen - und ohne Fahrerlaubnis - im Stadtgebiet unterwegs. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heinrich-Plett-Allee traf er auf einen 30-jährigen Bekannten. Was folgte, schilderte der 21-Jährige später als Mischung aus Streit, Ohrfeige, Messerbedrohung und unfreiwilliger Spritztour.

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz soll der 30-Jährige den Autoschlüssel an sich genommen haben. Er bedrohte seinen jüngeren Kontrahenten mit einem Messer und zwang ihn, ins Auto einzusteigen. Anschließend fuhren beide gemeinsam weiter - offenbar mit Zwischenstopp zum Versorgen von zwei Hunden. Während der 30-Jährige kurz ausstieg, nutzte der 21-Jährige die Gelegenheit zur Flucht und wandte sich über seine Schwester an die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen den 30-Jährigen wenig später in der Antwerpener Straße - weiterhin fahrend im gestohlenen Mercedes - an und nahmen ihn vorläufig fest. Auch er verfügte über keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Polizeigewahrsam zeigte sich der Mann plötzlich gesundheitlich angeschlagen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Warum es überhaupt zu dem Streit kam, bleibt vorerst das Geheimnis der beiden Beteiligten - hierzu machten sie keine Angaben.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen schweren Raubes, Freiheitsberaubung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung sowie Diebstahls- und Hehlereidelikten.

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