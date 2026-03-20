Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0195 --Mit Messer schwer verletzt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ahlhorner Straße Zeit: 19.03.2026, 23:10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Woltmershausen einen 40 Jahre alten Mann fest. Er ist verdächtig, in einer Wohnung einen 39-Jährigen angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Etwa um 23:10 Uhr alarmierte eine 36 Jahre alte Frau über den Notruf die Polizei, da ihr Ex-Lebenspartner einen Mann in ihrer Wohnung mit einem Messer attackiert und diesen verletzt hätte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den 40-Jährigen noch in der Wohnung. Während der Maßnahme tauchte der stark blutende 39-Jährige auf und die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde er von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Frau gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass der 40-Jährige sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte und mit einem Messer auf den 39-Jährigen losgegangen war. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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