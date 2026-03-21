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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0197 --Kontrollen in der Neustadt - Polizei zeigt Präsenz und stärkt Sicherheitsgefühl--

POL-HB: Nr.: 0197 --Kontrollen in der Neustadt - Polizei zeigt Präsenz und stärkt Sicherheitsgefühl--
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Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt
Zeit: 	20.03.2026, 16.30 - 23 Uhr

Nach den jüngsten Vorfällen mit Schussabgaben im öffentlichen Raum hat die Polizei Bremen ihre Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung in der Neustadt weiter verstärkt. Am Freitagabend kontrollierte ein Großaufgebot der Polizei über mehrere Stunden gemeinsam mit dem Zoll und dem Ordnungsamt Lokalitäten und Geschäfte.

Im Fokus der Maßnahmen standen Shisha Bars, Kioske und Cafés sowie mögliche Rückzugsorte von Straftätern. Die Einsatzkräfte überprüften dabei in der Kornstraße, in der Pappelstraße, in der Gastfeldstraße und in der Langemarckstraße 59 Personen und stellten unter anderem potentielle Schlagwaffen wie Baseballschläger und Hammer sicher. Ein Mann wurde per Haftbefehl gesucht, für ihn endete der Abend bei der Polizei. Darüber hinaus musste ein Lokal aufgrund von Mängeln geschlossen werden. Die Einsatzkräfte ahndeten zudem Verstöße wegen Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Brandschutz und Jugendschutz. Eine Auswertung des Einsatzes dauert an.

Die Polizei Bremen reagiert mit diesen Maßnahmen auf die jüngsten Entwicklungen. Ziel ist es, durch sichtbare Präsenz, Kontrollen und konsequentes Einschreiten die Sicherheit im Stadtteil weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
pressestelle@polizei.bremen.de
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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