Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0199 --Auseinandersetzungen in der Innenstadt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, OT Altstadt, Bahnhofstraße, Faulenstraße Zeit: 21.03.26, 21.15 Uhr, 22.03.26, 01.50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bremer Innenstadt zu zwei größeren körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Die Polizei Bremen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und ermittelt in beiden Fällen.

Zunächst gerieten in der Bahnhofstraße zwei Personengruppen aus bislang ungeklärten Gründen in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einer Schlägerei mit mehr als zehn Beteiligten. Dabei wurde ein 18-Jähriger durch eine Stichwaffe am Bein verletzt und anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei stellte mehrere Beteiligte und Zeugen vor Ort fest und nahm Tatverdächtige mit zur Wache.

Gegen kurz vor 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer weiteren Auseinandersetzung in die Faulenstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einem Streit vor einer Bar eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei wurden unter anderem Barhocker eingesetzt, zudem soll mit einer Säge gedroht worden sein. Im weiteren Verlauf flüchteten mehrere Tatverdächtige mit einem weißen BMW SUV und touchierten dabei zwei Männer. Diese erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst ohne Erfolg.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

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